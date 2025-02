NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I campioni in carica fanno la voce grossa e passano sul parquet dei primi della classe. Lo scontro diretto tra i due migliori team della Eastern Conference se lo aggiudica Boston che passa a Cleveland, imponendosi 112-105 grazie a un’ottima prestazione collettiva. Sono in 5 ad andare in doppia cifra nelle fila dei Celtics: il più prolifico è Jayson Tatum che chiude con 22 punti, seguono Derrick White con 20, Kristaps Porzingis con 19, Jaylen Brown con 16 (per lui anche 9 rimbalzi) e poi, in uscita dalla panchina, c’è l’ottimo contributo di Al Horford che piazza una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. I Cavaliers, che pagano il primo parziale chiuso con un -13, lottano fino alla fine puntando, in particolare, sulle prestazioni di Donovan Mitchell (31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist), Darius Garland (25 punti) e Jarret Allen (17 punti e 18 rimbalzi), ma non riescono a evitare la sconfitta, cedendo così ai campioni in carica ma rimanendo comunque in testa a Est.

L’altro match che catalizzava l’attenzione degli appassionati si è giocato a Los Angeles, dove i Lakers si sono aggiudicati il derby imponendosi sul parquet dei Clippers per 122-97.

In attesa di inserire il grande acquisto Luka Doncic in squadra, i gialloviola vincono senza problemi affidandosi al solito LeBron James che mette a referto 26 punti e sfiorando la tripla doppia visto che i rimbalzi sono 8 e gli assist 9. Venti punti a testa per Reaves (9 assist) e Hachimura, così come sono 20 quelli di Norman Powell, il migliore dei Clippers dove, invece, non brillano Kawhi Leonard (11 punti) e James Harden (7 punti e 9 rimbalzi), mentre chiude con 17 punti Derrick Jones.

In tutto sette le gare disputate nella notte Nba, negli altri 5 match vittorie per Philadelphia (118-116 sui Mavericks con 33 punti e 13 assist per Maxey), Nets (99-97 sui Rockets ko nonostante i 24 punti e 20 rimbalzi di Sengun), Knicks (121-115 contro i Raptors con 27 punti e 20 rimbalzi per Towns), Bulls (133-124 ai danni degli Heat con 21 punti e 9 assist per Dosunmu) e Blazers (112-89 sui Pacers con 22 punti e 7 assist per Simons).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

