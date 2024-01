ROMA (ITALPRESS) – Nelle gare della regular-season dell’Nba che si sono disputate nella notte italiana ko casalingo per i Boston Celtics superati dai Los Angeles Clippers per 115 a 96. Si tratta della seconda sconfitta interna casalinga per Boston: ai padroni di casa non basta Tatum, autore di 21 punti; i Clippers, alla quinta vittoria di fila si affidano alla grande serata di

Kawhi Leonard (26 punti e 10/15 al tiro) e Daniel Theis che segna 18 punti.

Grandi emozioni nell’interminabile sfida al Chase Center di San Francisco tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers e alla fine dopo due supplementari sono questi ultimi ad avere la meglio per 145 a 144: LeBron James decisivo dalla lunetta nel finale con 12 punti nel doppio overtime e tripla doppia, la terza di stagione, mentre i punti complessivi sono 36 con 20 rimbalzi e 12 assist. Bene D’Angelo Russell, particolarmente ispirato (29 punti), così come Anthony Davis (29 punti e 13 rimbalzi).

A Golden State non bastano i 46 punti di Steph Curry con 9 triple.

Vittoria dei Brooklyn Nets su Houston Rockets (106-104): tra i padroni di casa Thomas ne fa 37, mentre Houston incappa nella sesta sconfitta in otto partite.

Charlotte Hornets superati in casa dagli Utah Jazz (122-134) che si impongono senza troppe difficoltà: Lauri Markkanen chiude con uno score di 33 punti e 12 rimbalzi e Collin Sexton con 24 punti e 13 assist). Simone Fontecchio chiude con 5 punti, 3 rimbalzi, 3 assist in 27 minuti. Per gli Hornets Washington chiude a 43 punti in 35 minuti.

Denver Nuggets riesce ad avere la meglio sui Philadelphia 76ers (111-105): Joel Embiid dà forfait all’ultimo secondo, mentre i

Sixers, privi dell’altra stella Tyrese Maxey, mettono in evidenza

Paul Reed (30 punti e 13 rimbalzi). I Nuggets si affidano a Jokic (26), Murray (23) e Porter (20).

Washington Wizards regala al coach ad interim Keefe la prima vittoria passando sul parquet dei Detroit Pistons (118-104): il successo arriva dopo sei ko di fila ed è firmato da Kyle Kuzma (30 punti).

Vincono i Milwaukee Bucks contro New Orleans Pelicans (141-117)

in attesa dell’esordio del nuovo coach Doc Rivers: Giannis Antetokounmpo firma 30 punti e 12 rimbalzi. Per i Pelicans

26 punti di Brandon Ingram e 23 di Zion Williamson.

Non partono bene i New York Knicks ma poi carburano e superano

Miami Heat per 125 a 109; il migliore è Jalen Brunson che chiude con 32 punti.

San Antonio Spurs a sorpresa fa suo il match con Minnesota Timberwolves (113-112) grazie all’errore di Karl-Anthony Towns (19 punti e 5 rimbalzi) che fallisce la tripla della possibile vittoria. Sul campo di San Antonio decisivo Anthony Edwards (32 punti, 12 rimbalzi). Dallas Mavericks prova la rimonta ma Sacramento Kings (115-120) capitalizza un’ottima prima parte di gara: 34 punti di DèAaron Fox.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).