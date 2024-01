ROMA (ITALPRESS) – I Celtics rimangono imbattibili in casa in questa stagione, dopo la vittoria in Nba contro Houston Rockets (145-113) nella notte italiana. Protagonisti Jaylen Brown (32 punti) e Jayson Tatum (27 punti), esclusi alla fine della partita dopo aver ricevuto un secondo fallo tecnico. I Celtics, reduci da una sconfitta di 33 punti contro il Milwaukee, hanno così rialzato la testa. Tra gli altri giocatori in evidenza, nelle ultime sfide disputate, Anthony Davis che è tornato a realizzare una tripla doppia, e ha chiuso con 15 punti, 15 rimbalzi e 11 assist ma anche con 5/21 nei tiri tentati dal campo e 6 palle perse, tanto che i Lakers, senza LeBron James, non sono riusciti a vincere contro Utah Jazz (125-132) che conquista così il quinto successo consecutivo. Milwaukee supera a fatica Golden State. Shai Gilgeous-Alexander con 37 punti trascina Oklahoma City Thunder. Vittorie anche per New York, Chicago, New Orleans e Washington.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]