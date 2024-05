BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per il terzo anno di fila Boston stacca il biglietto per la finale della Eastern Conference. Gara 5 al TD Garden sentenzia la serie contro Cleveland: 113-98 e 4-1 finale per i Celtics, guidati da Jayson Tatum (25 punti e 10 rimbalzi) e un Al Horford eterno nonostante sia alla soglia dei 38 anni (22 punti, 15 rimbalzi e 5 assist, oltre a 6 delle 19 triple messe a segno dalla squadra). Non manca qualche rimpianto fra i Cavs che, nonostante le assenze pesanti (out Mitchell, Allen e LeVert), erano rimasti incollati (88-85) fino a inizio quarto quarto. Ma Boston – che attende una fra New York e Indiana, Knicks avanti 3-2 – ha dalla sua anche la storia: basti pensare che Brown è alla sesta finale di Conference con i Celtics, Tatum alla quinta. Per Cleveland ora si aprono le riflessioni sul futuro, in particolare quelle legate a coach Bickerstaff e soprattutto a Mitchell.

A Ovest finale a un passo per Dallas, che sbanca il Paycom Center di Oklahoma City per 104-92 e si porta sul 3-2 con il primo match-point da giocare in casa sabato. Inutile dire che a mettere il timbro sul successo dei Mavericks sia stato Luka Doncic: meno proteste e più gioco per lo sloveno, che avrà pure un ginocchio malconcio e una caviglia dolorante ma sa sempre come si fa la differenza. Dopo le prime 4 partite della serie a 22 punti di media, col 39% dal campo, Doncic mette la quinta: 31 punti con 12/22 al tiro, 11 assist e 10 rimbalzi per la sesta tripla doppia della sua carriera ai play-off. Dallas archivia così il passo falso di gara 4, dove ha sprecato 14 punti di vantaggio, e vede il traguardo vicino, merito anche dei 19 punti di Jones jr e i 10+10 di PJ Washington. Ai Thunder non bastano i 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander, l’unico però sopra quota 13: alla testa di serie numero 1 della Western Conference servirà un’altra impresa in Texax per tenere vivo il sogno della finale.

