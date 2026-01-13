ROMA (ITALPRESS) – Spiccano le sconfitte di Celtics e Lakers nelle sei gare della regular-season Nba disputate nella notte italiana. Senza Jaylen Brown Boston cade a Indianapolis con i padroni di casa che si impongono 98-96. I 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Pascal Siakam e i 20 punti di Jay Huff confezionano il terzo successo consecutivo per gli Indiana Pacers. Terza sconfitta nelle ultime quattro per Boston, nonostante un Payton Pritchard da 23 punti e 8 assist.

Cleveland perde in casa contro Utah: 123-112 per i Jazz, trascinati dal solito tuo George-Markannen, alla sirena rispettivamente con 32 e 28 punti. Sono 23 i punti di Darius Garland e 21 quelli di Donovan Mitchell, ma i Cavs non riescono a dare continuità all’ottima prova casalinga con i Timberwolves.

Terza sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers che si fermano a Sacramento 124-112. Non basta ai gialloviola un Luka Doncic da 42 punti, rimbalzi e 8 assist per evitare il ko esterno. Padroni di casa trascinati da DeMar DeRozan (32 punti e 6 assist) e da Malik Monk (26 punti). L’ex Russell Westbrook ne mette 22 conditi da 5 rimbalzi e 7 assist.

Dall’altra sponda di Los Angeles, i Clippers non sbagliano contro Charlotte. In California finisce 117-109 per Kawhi Leonard (35 punti) e compagni. Dallas batte Brooklyn 113-105. In Texas la fa da padrone Cooper Flagg che, in assenza di Davis e del lungodegente Irving, si carica sulle spalle i Mavs con 27 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Decisivo l’apporto dalla panchina di Klay Thompson (18 punti). Vittoria pesante per Philadelphia, che passa a Toronto 115-102. Buon momento di forma per i 76ers, sei successi nelle ultime otto, aggrappati alla coppia Maxey-Embiid, che combina 60 punti (33+27).

