ROMA (ITALPRESS) – Una bellissima medaglia d’argento è stata conquistata da Antonino Bossolo agli European Open Championships 2023 di Para Taekwondo, tenutisi in Francia. Un risultato che riveste una grande importanza in vista delle qualificazioni ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Bossolo, che gareggiava nella categoria di peso -63 kg, ha brillantemente superato i quarti di finale, vincendo con un punteggio di 15-11 contro l’israeliano Adnan Milad. Questa vittoria ha assicurato a Bossolo un posto nelle semifinali, che ha affrontato con grande determinazione, battendo 7-6 l’iraniano Saei Sadeghianpour. Un successo che gli ha spalancato le porte della finale. Nonostante il coraggio e la tenacia mostrati da Bossolo, la finale è stata vinta dal turco M. Bozteke, che ha avuto la meglio sull’azzurro con il punteggio di 17-5. Oltre all’argento, Bossolo ha accumulato preziosi punti ranking grazie a questo campionato di classe G2, che possono rivelarsi cruciali per le sue aspirazioni di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

– Foto Ufficio Stampa Fita –

(ITALPRESS).

