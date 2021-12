Bosch Termotecnica ha completamente rinnovato il proprio sito Bosch Clima in chiave “mobile first” per renderlo facilmente consultabile ovunque, con qualsiasi device. All’interno di un progetto internazionale, l’Italia è stata scelta come Paese pilota per il rilancio del sito web della divisione Bosch Termotecnica. Bosch Clima è già online, interamente ripensato per migliorare la navigazione da cellulare e consentire di vivere un’esperienza intuitiva e completa. Il sito propone una nuova grafica per una fruizione ottimizzata e contenuti sempre aggiornati che lo rendono ancora più dinamico, ricco di notizie e servizi dedicati ai prodotti per il comfort domestico. Il menu è pensato per consentire una navigazione chiara e veloce. La barra di ricerca è sempre presente in alto, in ogni schermata, per poter trovare facilmente le informazioni di cui si ha bisogno. In basso, invece, sono presenti le icone di contatto, richiesta preventivo e assistenza che, con un semplice click, garantiscono una maggiore accessibilità ed interazione da parte del cliente finale. Dalla homepage è possibile accedere ai contenuti delle diverse sezioni dedicate all’ampia offerta di prodotti Bosch. Qui è possibile trovare tutte le informazioni utili e la documentazione tecnica dei singoli prodotti per scegliere la soluzione di riscaldamento più adatta alle proprie esigenze. Nei prossimi mesi le pagine prodotto saranno ulteriormente arricchite di contenuti per illustrare ai consumatori i vantaggi e il funzionamento dei prodotti. Inoltre, comprenderanno tutta la documentazione e le informazioni tecniche utili anche per i professionisti del settore. (ITALPRESS).