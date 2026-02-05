Bosch Rexroth Oil Control tra le migliori aziende nella gestione delle persone

MILANO (ITALPRESS) – Bosch Rexroth Oil Control Spa, consociata italiana del Gruppo Bosch con sede a Nonantola (Modena), ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026, rilasciata da Top Employers Institute. Il riconoscimento è dedicato alle organizzazioni che si distinguono per l’impegno nel raggiungere i più alti standard nelle politiche e nelle pratiche di gestione delle Risorse Umane. La certificazione è il risultato del punteggio conseguito nell’HR Best Practices Survey di Top Employers Institute, un’analisi approfondita che valuta le performance HR e il livello di implementazione delle migliori pratiche organizzative. La survey si basa su benchmark internazionali e criteri oggettivi che analizzano aree chiave come People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing, con l’obiettivo di misurare la capacità delle aziende di costruire nel tempo contesti di lavoro solidi, coerenti e in grado di sostenere lo sviluppo delle persone e delle aziende stesse.

“Questo riconoscimento, che ci rende molto orgogliosi, rappresenta per noi una conferma del percorso aziendale e, allo stesso tempo, uno stimolo a continuare a migliorare. Nel nostro contesto le persone sono parte integrante dei processi e del valore che l’azienda genera ogni giorno. Creare le condizioni per lavorare bene, crescere professionalmente e collaborare in modo efficace richiede attenzione costante, scelte coerenti e una responsabilità condivisa, che coinvolge l’organizzazione e ciascuno di noi”, ha sottolineato Sabrina Peressutti, HR Director Bosch Rexroth Oil Control.

In un contesto manifatturiero ad alta specializzazione come quello di Bosch Rexroth Oil Control, che si occupa di sviluppo e fabbricazione di componenti idraulici per applicazioni mobili, il lavoro quotidiano si fonda su competenze tecniche avanzate, responsabilità condivise, collaborazione tra funzioni diverse e capacità di adattarsi a scenari in continua evoluzione. In questo quadro, l’attenzione alle persone rappresenta un elemento centrale del modo di operare dell’azienda e si riflette nell’organizzazione delle attività, nei percorsi di crescita professionale, nelle modalità di collaborazione e nella qualità delle relazioni professionali. La certificazione Top Employer riconosce quindi un approccio integrato che mette in relazione struttura organizzativa, sviluppo delle competenze e condizioni di lavoro, con l’obiettivo di garantire continuità, affidabilità e opportunità di crescita nel tempo. Si tratta di una valutazione che non fotografa un singolo risultato, ma valorizza un percorso costruito attraverso scelte coerenti, ascolto e miglioramento continuo. Top Employers Institute è attivo in 131 Paesi. Nel 2025 il Programma Top Employers ha certificato circa 2.500 organizzazioni, con un impatto positivo su oltre 14 milioni di persone.

