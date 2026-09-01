ROMA (ITALPRESS) – Alfa Romeo parteciperà, in qualità di Official Car, al 66°Salone Nautico Internazionale a Genova, in programma dal 1° al 6 ottobre 2026. Tra i primi tre Saloni nautici del ranking mondiale, per rilevanza industriale e posizionamento internazionale, la manifestazione torna negli spazi del Waterfront di Levante – progettato da Renzo Piano con sei giornate dedicate all’innovazione, al design e alla passione per il mare. In particolare, per tutta la durata dell’evento, la gamma Alfa Romeo sarà presente sia come flotta ufficiale per un servizio di cortesia esclusivo, sia con esposizioni statiche negli spazi del Salone. La partnership tra Alfa Romeo e il Salone Nautico Internazionale a Genova parla il linguaggio dell’italianità, ossia quella vocazione all’eccellenza progettuale, alla cura del dettaglio e alla ricerca delle prestazioni che accomuna, da generazioni, i costruttori d’auto e i cantieri navali del nostro Paese. Per questo motivo, Alfa Romeo porta al salone l’intera gamma 2026 – Junior, Tonale, Giulia e Stelvio – in rappresentanza di un modo tutto italiano di intendere il rapporto con la tecnologia e con la strada, o il mare che sia. Del resto, la gamma del Biscione è costruita attorno a valori profondi e coerenti, come il piacere di guida, la cura della forma e la ricerca della perfezione tecnica. Valori che il Salone Nautico condivide e che rendono naturale l’incontro tra due mondi accomunati dalla stessa ambizione ad eccellere nei rispettivi settori.

Giunto alla 66ª edizione, il Salone Nautico Internazionale a Genova ha l’ambizione di superare i risultati eccezionali del 2025: 125.000 visitatori, oltre 1.000 imbarcazioni esposte, 100 nuovi prodotti con 90 anteprime mondiali, 45 Paesi rappresentati e un programma di oltre 130 eventi e conferenze. Numeri che raccontano una kermesse di livello globale e riferimento per l’intera filiera della nautica, grazie anche alla sua formula multispecialistica – articolata nei cinque format Yacht & Superyacht, Boating Discovery, Sailing World, TechTrade e Living the Sea – che raduna espositori, buyer e appassionati di tutto il mondo. La presenza al Salone Nautico si inserisce in un programma più ampio che vede Alfa Romeo protagonista, per il 2026 e il 2027, di alcune delle più importanti cerimonie di premiazione organizzate da Confindustria Nautica – tra cui Design Innovation Award e Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela – e di appuntamenti associativi quali le assemblee organizzate dall’Associazione nazionale di settore, come la Convention SATEC e l’Assemblea Generale dei Soci. Tutto ciò conferma l’impegno del marchio nell’affermare i propri valori nel cuore del sistema produttivo italiano, in linea con l’identità di Alfa Romeo che incarna un’idea di italianità fatta di ingegno, bellezza e connessione profonda con il territorio e con le eccellenze del Paese.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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