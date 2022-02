Bosch ha ottenuto la certificazione della parità di genere di Winning Women Institute, associazione impegnata sul tema della gender equality all’interno del mondo del lavoro. La certificazione sottolinea la volontà dell’azienda nel diffondere una cultura sempre più inclusiva nella quale sia valorizzato il merito, il work-life balance, le politiche a sostegno della genitorialità, l’inserimento femminile nel lavoro, l’accesso a ruoli apicali e il rispetto dell’equità remunerativa. L’azienda promuove la valorizzazione di ogni tipo di diversità in ogni sua sfaccettatura e declinazione, compresa quella di genere. All’interno dell’ambiente lavorativo ciascun collaboratore deve poter esprimere sé stesso, sentirsi valorizzato e ispirato per dare il proprio miglior contributo.

“La tematica dell’inclusione femminile è quanto mai sentita in azienda dove la maggior parte dei collaboratori proviene da studi tecnici e in entrata le numeriche femminili sono ridotte rispetto a quelle maschili. Su questo particolare fronte si sono concentrati i nostri sforzi recenti nell’ambito delle politiche di inclusione”, ha affermato Roberto Zecchino, deputy general manager & vice president Human Resources and Organization Bosch South Europe. “Abbiamo scelto di far coincidere il percorso di valorizzazione, promozione del talento e supporto alle risorse femminili, già in atto in azienda, con il percorso di certificazione di Gender Equalilty di Winning Women Institute affinché il progetto guadagnasse ampiezza, sistematizzazione e misurabilità. Gli indicatori richiesti hanno rappresentato una bussola chiara per misurare la bontà delle nostre iniziative e, ora che abbiamo la consapevolezza di avere intrapreso un cammino virtuoso, ci guideranno anche in futuro”, ha concluso Zecchino.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com