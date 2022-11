Il nuovo tester diagnostico DCU 120 offre funzionalità migliorate e tecnologia più potente. Con l’ampio touchscreen capacitivo da 11,6 pollici, il nuovo tablet PC è semplicissimo da usare. Basta una leggera pressione delle dita per azionare il touchscreen. Inoltre, la visualizzazione di alta qualità offerta dall’ampio schermo full-HD facilita la lettura dei contenuti del software d’officina Bosch. Il potente microprocessore assicura che tutti i pacchetti software Bosch come ESI[tronic] 2.0 Online, il software di test e diagnosi dei sistemi di assistenza alla guida, la riparazione online, l’analisi degli impianti del veicolo e l’analisi delle emissioni, funzionino in modo affidabile senza interruzioni. Il DCU 120 può essere utilizzato anche per la diagnosi in Pass-Thru che consente alle officine di accedere ai dati diagnostici delle case automobilistiche. Grazie a tutte queste funzionalità il nuovo tablet PC è pronto per le future applicazioni e i sistemi di officina di domani. Con circa 5 ore di autonomia, la durata della batteria del DCU 120 è il doppio rispetto a quella del suo predecessore. Unita al design robusto con grado di protezione IP65, questo dispositivo Bosch è particolarmente indicato per l’uso mobile in officina. Il nuovo DCU 120 funziona con il sistema operativo Windows 10, che è già preinstallato e concesso in licenza al momento della consegna. Anche i pacchetti software Bosch standard, come ESI[tronic] 2.0 Online, sono già preinstallati. Le singole applicazioni e i database ESI[tronic] vengono attivati in base al tipo di abbonamento e alle esigenze dell’officina. Il Download Diagnostic Manager integrato scarica e installa gli aggiornamenti periodici del software disponibili online. Per la connessione a Internet, alla intranet e agli altri sistemi dell’officina, DCU 120 è dotato di connessione GigaLan, oltre a interfacce Wi-Fi, Bluetooth e USB di ultima generazione.

(ITALPRESS).

