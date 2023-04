Bosch Termotecnica, la divisione Bosch dedicata al riscaldamento e alla climatizzazione, cambia nome in Bosch Home Comfort. Con la promessa di ‘semplicità e responsabilità’, il marchio Bosch aggiunge la dicitura Home Comfort, a significare uno stile di vita sostenibile unito a un elevato livello di comfort domestico. La nuova denominazione – si legge in una nota – evidenzia l’innovativo portafoglio prodotti Bosch Home Comfort e l’impegno a guidare il megatrend globale verso l’elettrificazione, espandendo fortemente il business delle pompe di calore, delle soluzioni ibride e dei climatizzatori, ma anche dei cosiddetti apparecchi per il benessere domestico, come purificatori d’aria ad alta efficienza, pannelli riscaldatori a infrarossi a basso consumo e climatizzatori portatili. “La promessa di ‘semplicità e responsabilità’ da parte di Bosch Home Comfort si traduce nell’offerta di sistemi completi e soluzioni efficienti per uno stile di vita al contempo sostenibile e confortevole”, ha dichiarato Marco Boselli, Sales Country Manager di Bosch Home Comfort in Italia. Con il nuovo nome, la divisione cambia l’indirizzo del proprio sito web in www.bosch-homecomfort.it e i profili ufficiali sui canali Facebook, Instagram e YouTube (Bosch Home Comfort Italia).

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bosch-

