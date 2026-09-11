ROMA (ITALPRESS) – Buderus, marchio di Bosch Home Comfort Group, amplia la propria gamma di pompe di calore con Logatherm WLW166i MBB AR, il nuovo modello in classe energetica A+++ progettato per rispondere alle esigenze degli appartamenti, sia di nuova costruzione sia oggetto di riqualificazione.

Grazie alla temperatura di mandata fino a 75 °C, la nuova soluzione è compatibile sia con impianti a pavimento sia con radiatori tradizionali e, grazie alle dimensioni compatte, può essere installata anche negli spazi più ridotti. L’unità esterna, con altezza di 80 o 130 cm a seconda della taglia, può essere installata facilmente su balconi, terrazzi o sotto le finestre, ed è disponibile in cinque taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase. L’unità interna, invece, è disponibile in versione murale o a basamento con bollitore per acqua calda sanitaria integrato da 180 litri e consente di realizzare configurazioni su misura per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Con un peso di appena 20 kg e tubazioni di allacciamento più lunghe (+30 cm), l’unità interna murale semplifica l’installazione. Lo schienale predisposto per l’inserimento del vaso di espansione con valvola a 3 vie integrata permette inoltre di evitare ulteriori ingombri a vista. Anche la versione a basamento, disponibile con uno o due circolatori di serie, è estremamente compatta grazie a un’altezza di soli 162 cm. Il bollitore sanitario integrato e gli accessori idraulici consentono di massimizzare l’efficienza nella produzione di acqua calda sanitaria. La nuova Logatherm WLW166i MBB AR utilizza inoltre il refrigerante naturale R290, caratterizzato da un potenziale di riscaldamento globale estremamente ridotto (GWP 0,02). Per garantire i massimi standard di sicurezza, Buderus ha brevettato un sistema composto da due sensori R290 integrati nell’elmo protettivo posto sopra il degasatore e collegati a una valvola di intercettazione del flusso.

Il sistema rileva tempestivamente eventuali perdite di refrigerante nell’acqua tecnica e, proprio grazie a questa soluzione, consente la massima libertà d’installazione delle unità interne. Inoltre, l’unità esterna è dotata di valvola exogel di serie per proteggere la macchina dalle basse temperature, anche sotto lo zero, in mancanza di alimentazione elettrica. Le operazioni di installazione e movimentazione sono facilitate dalla presenza di apposite cinghie, fornite di serie, mentre la pannellatura laterale facilmente removibile e gli attacchi idraulici posteriori rendono più rapide le attività di collegamento e manutenzione.

Il sistema può essere gestito direttamente dal display a colori BC 400 posizionato sull’unità interna oppure da remoto tramite smartphone e app MyBuderus, grazie al gateway Wi-Fi integrato di serie MX400. Infine, è possibile collegare la pompa di calore con un Centro Assistenza Buderus di zona per ricevere diagnosi e supporto a distanza quando necessario La nuova Logatherm WLW166i MBB AR sarà presentata al mercato italiano nell’autunno 2026 attraverso una serie di eventi su tutto il territorio nazionale. Installatori, progettisti e Centri Assistenza Buderus avranno l’opportunità di conoscere da vicino il nuovo prodotto e approfondirne le caratteristiche tecniche e i vantaggi applicativi.

(ITALPRESS)