Bosch Italia e Sport Senza Frontiere, Winter Camp per i giovani in difficoltà

MILANO (ITALPRESS) – In un momento in cui i riflettori mondiali sono puntati sugli sport invernali, il Gruppo Bosch in Italia conferma il proprio impegno nel campo della responsabilità sociale sostenendo Sport Senza Frontiere, Ente del Terzo Settore le cui attività sono riconosciute nell’ambito dell’Education Programme Gen26 della Fondazione Milano Cortina 2026. Sport Senza Frontiere opera per contrastare la povertà educativa e la diseguaglianza sociale attraverso lo sport, favorendone l’accessibilità e diffondendone principi e valori che non appartengono solo agli atleti professionisti, ma che possono rappresentare un motore di crescita e cambiamento nella vita quotidiana di tanti giovani.

In particolare, Bosch Italia supporta il Winter Camp, in programma dal 24 al 27 marzo 2026 a Bormio (SO), grazie al quale ragazze e ragazzi tra i 14 e i 20 anni, provenienti da contesti di difficoltà economica e sociale, avranno la possibilità di vivere un’esperienza residenziale sulla neve, sperimentando per la prima volta la disciplina dello sci. Con il sostegno di Bosch, parteciperanno all’iniziativa anche 10 ragazzi originari di Bari e Milano, città in cui sono presenti alcune delle sedi del Gruppo in Italia.

“Per Bosch, l’attenzione ai temi della responsabilità sociale si traduce non solo in innovazione tecnologica, ma anche nel sostegno a iniziative che generano un impatto concreto sulle persone. Il supporto al Winter Camp di Sport Senza Frontiere rappresenta un’ulteriore testimonianza della volontà di Bosch di investire nei giovani e nelle loro potenzialità, riconoscendo nello sport uno strumento di inclusione, emancipazione e crescita personale”, ha dichiarato Giuditta Piedilato, Direttrice Comunicazione e Relazioni Pubbliche Bosch Italia.

Il Winter Camp nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione tangibile a ragazze e ragazzi già seguiti da Sport Senza Frontiere nell’ambito del programma annuale di inclusione sociale e che non hanno la possibilità di accedere a esperienze formative e ricreative fuori dal proprio contesto urbano. Attraverso la pratica dello sci, attività ludiche, momenti formativi e laboratori psicoeducativi, il Camp intende favorire la crescita personale, lo sviluppo dell’autostima e la costruzione di relazioni significative con coetanei e adulti di riferimento. Le giornate, infatti, saranno scandite da un programma strutturato che alternerà attività sportiva sulla neve, momenti formativi e spazi di condivisione, creando un ambiente capace di far emergere talenti, aspirazioni e nuove consapevolezze.

“Lo sport rappresenta uno strumento educativo fondamentale perché, tra le altre cose, insegna il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e la fiducia in sé stessi e negli altri. La collaborazione con realtà come Bosch consente di ampliare l’accesso alle iniziative promosse da Sport Senza Frontiere, offrendo ai giovani la possibilità di mettersi alla prova in un ambiente positivo, rafforzando competenze personali e relazionali che possono accompagnarli nel loro percorso di crescita”, ha dichiarato Martina Quarta, coordinatrice del Winter Camp. Da sempre Bosch, che fa capo a una Fondazione di pubblica utilità, si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future, promuovendo una società equa e inclusiva. In un periodo in cui l’Italia celebra lo sport invernale ai massimi livelli, Bosch sceglie di essere al fianco di chi, proprio grazie allo sport, può costruire il proprio futuro con maggiore fiducia e nuove opportunità.

– Foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).