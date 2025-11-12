Bosch Engineering ottiene l’AWS Competency

MILANO (ITALPRESS) – Un’infrastruttura basata sul cloud è fondamentale per affrontare le sfide complesse del settore automotive. Offre la flessibilità e la scalabilità necessarie per gestire in modo efficiente enormi volumi di dati provenienti da veicoli di prova e flotte, connettere team distribuiti a livello globale e accelerare i processi di innovazione in cicli di sviluppo sempre più rapidi. In qualità di AWS Automotive Competency Partner, Bosch Engineering mette a disposizione competenze validate da AWS che aiutano i clienti a realizzare i progetti in modo efficiente, ridurre la complessità delle attività di integrazione e coordinamento e risparmiare tempo.



Bosch Engineering offre supporto completo lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, dal concept iniziale fino ai servizi operativi sul campo. “Combinando la flessibilità dell’infrastruttura cloud AWS con la nostra esperienza nell’integrazione del cloud, sviluppiamo nuove funzioni e caratteristiche che rendono i veicoli più sicuri, ne migliorano le prestazioni e ottimizzano ulteriormente l’esperienza d’uso complessiva”, ha dichiarato Timo Blon, Bosch Engineering GmbH.



Bosch Engineering sfrutta la potenza e la scalabilità dell’infrastruttura cloud AWS per supportare funzioni che richiedono un’elevata disponibilità, basse latenze di connessione dati e un’adattabilità flessibile delle risorse di calcolo e archiviazione. Un esempio è RaceConnect, la piattaforma di Bosch Motorsport sviluppata per le auto da competizione. Tutte le fasi di questa soluzione – dallo sviluppo del concept alla creazione di funzioni specifiche come telemetria, gestione delle flotte e dashboard, fino all’implementazione operativa – sono state realizzate con successo utilizzando il cloud AWS.

foto: ufficio stampa Bosch Italia

(ITALPRESS).