Bosch e Fondazione Asphi, un Natale all’insegna dell’inclusione con “Play-Able”

MILANO (ITALPRESS) - Coniugare innovazione e responsabilità sociale, per dimostrare che la tecnologia è, prima di tutto, uno strumento di libertà, relazione e crescita: con questo intento Bosch Italia ha presentato nella sua sede milanese l’iniziativa di responsabilità sociale dal titolo “Play-Able - Per un nuovo livello di accessibilità", realizzata in collaborazione con Fondazione ASPHI Onlus. Si tratta di postazioni di gioco progettate su misura e consegnate a ragazzi e ragazze con disabilità residenti nei territori in cui sono dislocate le sedi italiane di Bosch. Il lancio è stato anticipato da un video diffuso durante la Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre, in cui il creator digitale Lorenzo Ostuni, in arte Favij, ambassador dell’iniziativa, ha mostrato le potenzialità del gaming accessibile e del linguaggio universale del videogioco. xs1/f14/fsc/gtr