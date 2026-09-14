Bosch, Bagnato “Puntiamo a raddoppiare il fatturato dei veicoli commerciali”

HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Il settore dei veicoli commerciali è un segmento molto importante per Bosch. Abbiamo già una quota importante e contiamo di raddoppiare il nostro fatturato entro il 2035, passando da 4 a 8 miliardi di euro". Lo ha detto Maurizia Bagnato, Sales and Innovation Director di Bosch Mobility Italia, intervistata dall'Italpress all'IAA di Hannover. "Questo sia perché il settore è in crescita, ma anche perché noi offriamo una varietà molto ampia di prodotti: dall'elettrificazione ai componenti per motori a combustione tradizionali, dai sistemi di sicurezza attivi e passivi all'idrogeno, che è anche una tecnologia del futuro", ha aggiunto Bagnato. "L'Italia è un mercato molto importante per Bosch proprio perché nel nostro Paese abbiamo costruttori che sono leader nel settore dei veicoli commerciali. Sono nostri clienti e noi sviluppiamo per loro soluzioni che riguardano l'intera gamma, dai componenti per i motori ai sistemi di sicurezza attivi e passivi, fino all'elettrificazione", ha sottolineato. col5/mrc/azn