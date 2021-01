“La lotta alla mafia è un valore che accomuna tutti i cittadini onesti, in Sicilia e in Italia, e che appartiene a tutte le parti politiche, non ha colori: del tutto incomprensibile e inaccettabile la polemica di Pd e M5s contro Matteo Salvini, ‘colpevole’ di aver onorato la memoria di un eroe come Paolo Borsellino. Vergognoso che puntino il dito contro Salvini, che ha combattuto la criminalità organizzata in prima persona da ministro dell’Interno. Queste forze politiche, che stanno rovinando il Paese con il loro disastroso Governo, si confermano ogni giorno più distanti dalla realtà”. Così in una nota Francesca Donato, europarlamentare della Lega.

(ITALPRESS).