MILANO (ITALPRESS) – Apertura in lieve calo per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che perde lo 0,09% a 33.739,87 punti. In rialzo il titolo di Eni che guadagna il 3,04% a 14,44 euro per azione, dopo la pubblicazione dei risultati del II trimestre e del semestre. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma