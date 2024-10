Borrell “Importante parlare di Medio Oriente e di Ucraina”

NAPOLI (ITALPRESS) - "È stata una buona idea del ministro della Difesa italiano di fare questa riunione dei ministri della Difesa del G7 perché abbiamo tanto di cui parlare", ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borell, in punto stampa del G7 della Difesa in corso a Palazzo Reale a Napoli.