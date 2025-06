Borg “Impegno di Malta verso diritti e inclusione”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vicepremier di Malta, Ian Borg, si è oggi rivolto al Consiglio Permanente dell’Osce, illustrando le principali priorità di Malta in qualità di presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Con fermezza, Borg ha condannato la crescente retorica che minaccia la dignità umana, sottolineando l’impegno di Malta nella lotta contro la violenza e la discriminazione, e nella difesa dei valori fondamentali che uniscono l’Europa. Ha evidenziato la necessità di rafforzare la cooperazione tra l’Osce e il Consiglio d’Europa a beneficio dell’intera regione.

La presidenza maltese giunge in un momento significativo, in coincidenza con il 75° anniversario della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Borg ha ribadito l’importanza di tutelare il Sistema della Convenzione e di garantire la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare per le persone vulnerabili o emarginate.

Rinnovando il sostegno incondizionato di Malta all’Ucraina, Borg ha evidenziato il continuo impatto umanitario della guerra, soprattutto sui bambini. Malta organizzerà una Conferenza di Alto Livello dedicata ai bisogni dei bambini ucraini. L’empowerment giovanile sarà inoltre al centro della Presidenza maltese. Borg ha annunciato una Conferenza Ministeriale sulla Gioventù, dove i giovani parteciperanno attivamente al fianco dei ministri per contribuire alla definizione delle politiche future.

