Numeri da record per la prima apertura della nuova stagione delle visite al Belvedere di Palazzo Lombardia. Oggi, infatti, hanno raggiunto il 39esimo piano della sede della Regione oltre 5.000 persone in una giornata che ha regalato un panorama davvero eccezionale. Tra loro anche la signora Lia, 94 anni, milanese doc di Città Studi.“Un’attrazione unica che – commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana – continua a richiamare l’attenzione di moltissimi lombardi e di numerosi turisti”. Il flusso di visitatori è stato ininterrotto dalla mattina alle 10 fino all’orario di chiusura delle 18 dove alcune persone erano ancora presenti in piazza Città di Lombardia. Per loro e per chi vorrà provare questa esperienza, il prossimo appuntamento è già fissato per domenica 17 settembre.

foto: ufficio stampa Regione Lombardia

(ITALPRESS).