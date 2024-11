ROMA (ITALPRESS) – “La modifica e l’ampliamento della platea del possibili beneficiari del cosiddetto ‘Bonus Natalè, decisa dal MEF, ha poca visione, scarsa capacità operativa e creerà numerosi problemi. Questa situazione pone infatti non poche difficoltà ai Consulenti del Lavoro che di fatto si erano già mobilitati nel mettere a disposizione quanto necessario per l’erogazione del Bonus Natale, alla luce dell’originaria indicazione normativa”. Così, il presidente dell’Associazione nazionale consulenti del Lavoro, Dario Montanaro.

“Come Sindacato che rappresenta e tutela gli interessi dei nostri iscritti – ha proseguito – siamo costretti a mobilitarci per rendere nota una situazione, insostenibile per la nostra categoria, che quotidianamente si trova, oggi più che mai, a confrontarsi con incertezze normative molteplici, che poi si traducono in ostacoli per il nostro lavoro e che di fatto ci impediscono di svolgerlo con serietà e correttezza”.

“Con specifico riferimento al ‘bonus Natalè, data l’incertezza ancora dei beneficiari, e considerato l’adempimento prossimo che ci aspetta, suggeriamo al MEF di rivedere la procedura di rilascio del bonus stesso e e di prevedere che siano i lavoratori stessi a conseguire il beneficio mediante il modello 730, a differenza di quanto attualmente previsto, e cioè che sia il lavoratore a chiederlo, attraverso il datore di lavoro e, di conseguenza, il consulente del lavoro”, conclude.

– foto ufficio stampa Consulenti del lavoro –

(ITALPRESS).