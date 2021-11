ROMA (ITALPRESS) – “Confindustria ha sempre sostenuto il tema europeo anche quando avevamo governi fortemente antieuropeisti”. Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, durante l’evento “Le scelte di Bruxelles e quelle dell’industria” organizzato da Bergamo Città impresa nell’ambito del Festival dei territori industriali. “Alcuni aspetti – aggiunge – però sono importanti: forse siamo fuori da una crisi importante, ma se guardiamo i numeri è stata l’industria manifatturiera a portare fuori l’Italia da questa crisi. Dobbiamo iniziare un percorso che però non mi sembra così aperto da parte del commissario Timmermans. Il tema della transizione ecologica è ineludibile e non è in discussione, ma come ci arriviamo? Non è pensabile che l’Europa si ponga obiettivi ambiziosi, li riveda e poi l’Italia si trovi spiazzata”.

“Cosa facciamo? – prosegue – Buttiamo quegli investimenti sul clima? Certe transizioni non possono non avvenire in una governance mondiale e devono avere obiettivi ambiziosi ma non velleitari. E terzo: come accompagniamo queste transizioni? Hanno un costo economico, ma anche sociale e lo dobbiamo dire. Alcune finestre si chiuderanno. Si devono fare riflessioni serie perché l’UE è fatta di 27 paesi e l’industri italiana non è quella di Malta. Oggi il problema è l’industri europea, non più quella italiana o francese”.

