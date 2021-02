Bonetti “Disparità di genere non più accettabile, ora piano strategico”

"Siamo in un momento di consapevolezza che la disparità di genere non è più accettabile", serve "piano strategico di parità". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'Agenzia Italpress. abr/mrv/red