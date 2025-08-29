Bon Jovi, nuovi singoli “Red, White and Jersey” e “Hollow Man”

MILANO (ITALPRESS) – I Bon Jovi tornano oggi con due nuovi singoli: “Red White and Jersey”, già in rotazione radiofonica e accompagnato dal videoclip ufficiale, che sarà disponibile dalle ore 16:00 di oggi, e “Hollow Man”, collaborazione con la leggenda del rock statunitense Bruce Springsteen.

I due brani saranno contenuti nella nuova versione deluxe dell’ultimo album della band, “Forever (Legendary Edition)”, in uscita il 24 ottobre e già preordinabile ovunque nei formati CD e LP Standard, in esclusiva sullo shop Universal nei formati LP Blu e LP con bonus track.

“Red, White and Jersey” è un brano dalle classiche sonorità rock, che rimane contemporaneo grazie alle influenze pop che rendono la canzone fresca e ballabile, e a un testo che parla di un amore che trascende il tempo che scorre, iniziato in adolescenza e destinato a durare per sempre.

“Hollow Man” è invece la rivisitazione di una ballad emotiva e malinconica estratta dall’ultimo album di Bon Jovi, che vede l’aggiunta di una delle voci più iconiche della storia del rock ‘n’ roll statunitense, Bruce Springsteen, la cui inconfondibile cifra stilistica apporta al brano un’impronta ancora più intensa e carica di pathos.

I Bon Jovi torneranno il 24 ottobre con la versione deluxe del loro ultimo album, “Forever (Legendary Edition)”, una rielaborazione delle hit più recenti della band contenute nell’album “Forever”, 14 tracce in cui la band è affiancata da alcuni dei nomi più importanti della musica, fra cui Bruce Springsteen, Laney Wilson, Jelly Roll, Robbie Williams, Avril Lavigne e tanti altri.

– foto ufficio stampa Words for You –

(ITALPRESS).