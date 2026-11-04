Home Video News esteri Bombardamenti russi su una scuola in Ucraina, proseguono le operazioni di ricerca
Bombardamenti russi su una scuola in Ucraina, proseguono le operazioni di ricerca
ZAPORIZHZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) - Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono ormai da tre giorni nel luogo in cui è avvenuto un attacco russo contro una scuola nell'insediamento di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Si tratta di un'operazione estremamente difficile e complessa, condotta sotto la costante minaccia di ulteriori attacchi . lcr/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)