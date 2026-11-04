Bombardamenti russi su una scuola in Ucraina, proseguono le operazioni di ricerca

ZAPORIZHZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) - Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono ormai da tre giorni nel luogo in cui è avvenuto un attacco russo contro una scuola nell'insediamento di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Si tratta di un'operazione estremamente difficile e complessa, condotta sotto la costante minaccia di ulteriori attacchi . lcr/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)