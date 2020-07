MILANO (ITALPRESS) – Allagamenti a Milano dopo la bomba d’acqua che ha colpito la città questa mattina. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. E’ esondato il fiume Seveso. Conseguenze sul traffico nella zona Nord Est. In ViAle Fulvo Testi, come in altre zone della città le squadre dell’Amsa stanno provvedendo a rimuovere i rami lungo l’asse viario. La Polizia Locale è invece impegnata sul fronte delle deviazioni del traffico.

Forti ripercussioni anche sulla mobilità e sul trasporto pubblico. Oltre a diversi sottopassaggi allagati, i treni della linea metropolitana M5 saltano la fermata di Marche, perchè le condizioni del maltempo in superficie non la rendono accessibile, mentre è stata sospesa la Metro leggera Gobba-San Raffaele. Sono state inoltre una ventina le linee di superficie, tra tram e filobus, che hanno subito deviazioni o interruzioni. Le squadre di Pronto Intervento di Unareti sono al lavoro dalle prime ore della mattina per riattivare l’erogazione della corrente elettrica ad alcune famiglie dei quartieri maggiormente colpiti dal nubifragio che si è abbattuto su Milano. Parte delle utenze sono state già rialimentate e gli sforzi si stanno ora concentrando sui punti più critici.

