MILANO (ITALPRESS) – L’area Nord Est di Milano e la Brianza monzese sono state interessate in mattinata da una bomba d’acqua, vento e grandine. Nessuna persona risulta ferita, nè recuperata da aree allagate, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco di Milano. Solo qualche scoperchiamento di tetti e alcuni alberi caduti. Non si registrano al momento nemmeno interruzioni stradali. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Milano è stata inviata al comando di Monza in supporto per intervento nella zona di competenza a Est. 110 interventi svolti nel Milanese finora, principalmente per allagamenti. Il fiume Seveso risulta ancora entro i limiti. Un furgone è finito in un canale a Bubbiano, in provincia di Pavia, ma fortunatamente la persona all’interno dell’auto è riuscita ad abbandonare prontamente il veicolo. Una pianta è caduta su un’auto con dentro una persona a Cinisello Balsamo, ma anche in questo caso l’autista è riuscito ad abbandonare incolume il veicolo. Tromba d’aria in zona Gorgonzola, verso Sessate, con piante divelte e tetti scoperchiati. A Seregno, in Brianza, la grandine ha “imbiancato” una delle piazze principali, mentre ad Ornago – sempre in Brianza – la bomba d’acqua ha provocato il crollo del muretto del locale oratorio, che ha coinvolto anche alcune auto parcheggiate. Un albero è inoltre caduto al centro della carreggiata, impedendo il passaggio alle auto. (ITALPRESS).

Foto: Trl