Bolzano, vaga ubriaco in una galleria e aggredisce i Carabinieri: arrestato

BOLZANO (ITALPRESS) – Doveva essere un intervento per mettere in salvo un uomo che, in evidente stato di ebbrezza, vagava pericolosamente all’interno di una galleria della strada statale 12. Si è invece trasformato in un’aggressione ai danni dei Carabinieri, intervenuti per scongiurare il rischio di un grave incidente stradale. Protagonista della vicenda un cittadino con background migratorio di 32 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, arrestato dai militari della Compagnia Carabinieri di Egna

. Tutto ha avuto inizio nella tarda serata del 25 ottobre, intorno alle ore 23:45, quando al Numero Unico di Emergenza 112 è giunta una segnalazione relativa alla presenza di un uomo che vagava all’interno di una galleria della SS12, lungo il collegamento tra Laives e Bolzano. Una situazione particolarmente pericolosa, considerato l’intenso traffico che caratterizza l’arteria e il concreto rischio che l’uomo potesse essere investito o provocare un incidente dalle conseguenze potenzialmente gravi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Egna, supportati dai colleghi della Stazione di Laives, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’uomo e tutelare gli automobilisti in transito. Ma quello che doveva essere un intervento di soccorso ha preso rapidamente una piega inaspettata. Alla vista dei militari, infatti, il 32enne, anziché accettare l’aiuto, ha improvvisamente dato in escandescenze, scagliandosi contro i Carabinieri.

Gli operanti, nonostante l’aggressione, sono riusciti a contenere e immobilizzare l’uomo, riportando la situazione sotto controllo ed evitando ulteriori conseguenze. Nel corso della successiva perquisizione personale, i militari hanno inoltre rinvenuto nella sua disponibilità una cesoia, immediatamente sottoposta a sequestro. Per il 32enne è quindi scattato l’arresto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso della successiva udienza con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 32enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana. Su richiesta della difesa, il procedimento è stato rinviato al 15 dicembre 2026, a seguito della concessione di un termine a difesa. La posizione del cittadino straniero sul territorio nazionale è anche al vaglio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, cui compete valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia di immigrazione.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).