Studenti in piazza a Firenze contro i tagli all’istruzione e il dl Valditara

FIRENZE (ITALPRESS) – Alcune centinaia di ragazzi si sono ritrovati in piazza Santa Maria Novella Firenze per chiedere che i 10 miliardi che il governo ha stanziato per il riarmo vadano alle scuole, dunque contro i tagli all’istruzione, protestando contro l’ultimo Dl Valditara ed in favore di corsi per l’educazione socio-affettiva.

Proprio il ministro dell’Istruzione e del merito oggi pomeriggio parteciperà a Firenze ad un incontro legato al Festival delle Regioni. In tal senso il ritrovo in piazza Santa Maria Novella è sorvegliato da forze dell’ordine per evitare possibili contatti fra manifestanti e ministro Valditara. Urlati dagli studenti scesi in piazza quest’oggi a Firenze slogan contro il governo ed in particolare contro Valditara, sventolate da parte di alcuni manifestanti delle bandiere della Palestina. Il corteo, partito poi da piazza Santa Maria Novella a Firenze, dovrebbe concludersi in piazza Indipendenza.

– foto xb8/Italpress –

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