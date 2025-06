Bologna, Verona e Bergamo le città in cui si vive meglio

ROMA (ITALPRESS) - Tra le città italiane, Bologna rappresenta l'equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva, seguita da Verona e Bergamo, per sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale. Milano primeggia per lavoro, cultura e tecnologia, ma è percepita come la più cara. Reputazione più fragile per Palermo, Napoli e Roma, che pagano soprattutto le percezioni negative su sicurezza, trasporti e servizi pubblici. Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca “L’Italia e la sua reputazione – Le Città”, realizzata da italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presentata a Roma. La survey, realizzata insieme a Makno, analizza anche quali sono i fattori strategici per rendere una città attrattiva agli occhi dell'opinione pubblica. spf/fsc/gtr (video in collaborazione con Intesa Sanpaolo)