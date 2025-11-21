Bologna, tensione tra corteo Pro Pal e forze dell’ordine in occasione di Virtus-Maccabi

Bologna, Disordini al corteo propal per la Palestina e la global sumund flottiglia vicino alla Stazione

BOLOGNA (ITALPRESS) – Momenti di tensione tra manifestanti Pro Pal e forze dell’ordine a Bologna. Sono circa seimila i partecipanti al corteo che protestano per lo svolgimento della partita di basket tra la Virtus Bologna e gli israeliani del Maccabi, in programma al Pala Dozza. Il corteo è stato bloccato ben lontano dal luogo del match, con la zona di piazza Azzarita blindata dagli agenti. Si è registrato un lancio di bengala e fumogeni contro le forze dell’ordine. Poi, quando alcuni manifestanti con il volto coperto hanno preso mazze di legno ed altri materiali contundenti da un cantiere, gli agenti hanno risposto con il getto d’acqua ad altra pressione dell’idrante per cercare di disperderli.

