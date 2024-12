Bologna, sequestrati oltre 100 mila articoli natalizi non sicuri

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l’approssimarsi del periodo natalizio i militari del Comando Provinciale di Bologna hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali che pongono in vendita luminarie e addobbi natalizi al fine di contrastare il commercio di materiale non sicuro. In particolare, i finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna dopo una capillare attività di monitoraggio, hanno effettuato specifici controlli in alcuni esercizi commerciali, siti nel Comune di Bologna. Nei due empori ispezionati e nell’attività condotta da un’ambulante durante il mercato settimanale della Montagnola sono stati individuati e sequestrati oltre 100mila articoli fra addobbi natalizi, luminarie e oggettistica di vario genere. mgg/gsl