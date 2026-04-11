Bologna, morto il bambino di un anno caduto dalla finestra giovedì pomeriggio

BOLOGNA (ITALPRESS) – È morto all’ospedale Maggiore di Bologna il bambino di un anno caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri giovedì pomeriggio.
“Una notizia terribile che colpisce Bologna e tutta la comunità del Pilastro. Ci stringiamo con grande affetto al dolore della famiglia del piccolo Salar Muhammad Hussain”. Lo scrive il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]