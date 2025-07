Bologna, estradato in Italia il presunto autore del duplice omicidio del 2 giugno

ROMA (ITALPRESS) – È stato estradato oggi, con un volo dalla Spagna, l’uomo gravemente indiziato del duplice omicidio di una coppia di uomini in un appartamento di Piazza dell’Unità a Bologna, avvenuto il 2 giugno. Lo fa sapere la Polizia di Stato in una nota.

Gli agenti, a seguito di una segnalazione, trovarono i corpi senza vita di due uomini, uno sgozzato e l’altro con una ferita penetrante all’addome. L’attenzione venne rivolta immediatamente sui residenti e sull’altro inquilino dei due uomini deceduti, un cittadino italiano di origini venezuelane, in quel momento non presente in casa: dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, venne visto uscire dall’abitazione con al seguito due valigie e uno zaino.

Successivamente i poliziotti della Polaria in servizio all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna riferirono dell’acquisto di due biglietti da parte dell’uomo, entrambi per la Spagna. A poche ore dal ritrovamento dei corpi, gli investigatori individuarono a bordo dell’aereo per Barcellona il presunto autore, bloccato all’atterraggio, dove le autorità iberiche hanno eseguito il mandato di arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Bologna.

