BOLOGNA (ITALPRESS) – Continua la complicata Champions League del Bologna, che effettua un’ottima gara e ne ricava un’altra sconfitta, la terza consecutiva dopo i ko contro Liverpool e Aston Villa. Italiano e i suoi vengono sconfitti 1-0 dal Monaco e non si sbloccano: zero gol in quattro gare europee. Avvio dall’elevata intensità in un caldissimo Dall’Ara, che prova a spingere i rossoblù. Juan Miranda calcia alto di poco, poi i monegaschi sfiorano il gol: deviazione di Skorupski e palo di Embolo. Passano dieci minuti e, dopo una chance per Fabbian, al 19′ ecco una rete annullata al Monaco: Singo commette fallo su Skorupski, ostacolandolo e impedendogli di intervenire sul cross.

Il portiere effettua altri due interventi decisivi su Golovin e Akliouche, con Beukema a sua volta ispirato in entrambe le fasi. Majecki devia la conclusione del difensore e i felsinei, al 41′, si vedono annullare la rete di Castro per offside. Si va al riposo sullo 0-0 e Italiano reagisce subito: fuori Moro (ammonito) e dentro Pobega. La ripresa ci fa assistere nuovamente a un match ad alto ritmo, nel quale latitano le occasioni. Il Bologna chiude ogni spazio al Monaco con un’ottima prova difensiva, ma non punge: Majecki è decisivo su Fabbian, poi tanta lotta a centrocampo. Italiano lancia Orsolini e Dallinga per alzare il baricentro dei suoi, poi si gioca Lewis Ferguson all’80’. Mosse che risvegliano un Bologna che però, nuovamente, si fa del male dopo un’ottima gara in Europa. L’episodio che decide la gara arriva all’86’, con la lettura sbagliata su Embolo: lo svizzero fa da sponda per Kehrer, che insacca da due passi la sua prima rete in Champions. La rete affossa il morale del Bologna, che non riesce a risollevarsi nel finale e nei minuti di recupero. Odgaard è l’ultima mossa di Italiano, ma proseguono il digiuno di gol (zero reti) e di risultati in Champions League. I rossoblù perdono 1-0 e si fermano a un solo punto in quattro gare, nella zona che comporterebbe l’eliminazione dalla competizione dopo il maxi-girone. Sale a quota 10 un Monaco che prosegue nella sua ottima stagione: dopo Barça e Stella Rossa, ecco il successo al Dall’Ara. Hùtter e i suoi sono secondi con lo Sporting (che ha travolto il City), guida il Liverpool a quota 12.

