Bollette del gas, a ottobre rincaro del 9,1% per i vulnerabili

ROMA (ITALPRESS) – Per il mese di ottobre 2026, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 176,80 centesimi di euro per metro cubo (+9,1% su settembre). Lo rende noto Arera, che spiega: “Per il mese di ottobre 2026 le quotazioni all’ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell’utente tipo aumenta del 9,1% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 88,36 euro/MWh”.

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