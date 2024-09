Boggioni “Due podi importanti alla Paralimpiadi, voglio godermela”

PARIGI (ITALPRESS) - “Questa è la mia seconda Paralimpiade dopo Tokyo, ma un po’ per il contesto, il pubblico, l’atmosfera, è come se fosse la prima, e sto cercando di godermela al massimo”. Sorride con i due bronzi al collo conquistati nei 200 stile libero S5 e nei 100 stile libero S5, nelle prime due giornate di gare a Parigi, Monica Boggioni. La 26enne di Pavia, tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha così già bissato il risultato di tre anni fa a Tokyo, e ora non vuole fermarsi. “Sicuramente queste due medaglie sono importanti. Ho vinto il bronzo dopo tre anni nelle stesse gare, e riconfermarsi non è mai facile, visto anche il livello che sta crescendo, le avversarie che cambiano, i tempi che sono migliorati. Quindi questo è un segno importante di tutto il lavoro che c’è stato dietro per arrivare fino a qui”, ha raccontato a Italpress, nel corso di una serata a Casa Italia per festeggiare le sue medaglie. L’azzurra tornerà in vasca dal 3 settembre alla Paris La Defense Arena per altri appuntamenti importanti: i 50 dorso, i 50 rana e i 200 misti. “Ci sono queste tre gare che chiuderanno la mia Paralimpiade e poi una possibile staffetta da decidere successivamente”, ha ricordato. L’obiettivo è portare ancora su il medagliere azzurro a Parigi, come già fatto in questi giorni da tutta la squadra del nuoto, ma lei preferisce non sbilanciarsi. “Come obiettivo non voglio pormi quello delle medaglie, perchè dipende anche da quello che faranno le altre, qualcosa che io non posso controllare. Sicuramente l’obiettivo è quello di dare il massimo e di uscire senza rimpianti dalla vasca”, ha concluso. (ITALPRESS). srp/mc/mrv