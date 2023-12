Bocelli all’Onu “La musica strumento importante per la pace”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Noi auspichiamo un esercito di soldati di pace che lottino per la pace con strumenti di pace e, in questo senso, la musica può avere una funziona importante". A lanciare il messaggio è Andrea Bocelli, ospite al Palazzo di Vetro dell'Onu, dove ha partecipato all'evento "Empowering Youth through Music". L'artista ha presentato il lavoro della sua Fondazione umanitaria impegnata ad aiutare le persone in difficoltà. col/mgg/gsl (video di Stefano Vaccara)