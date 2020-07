“No agli ottimisti a prescindere, il 70% dei contagi è tra italiani. Lo stato d’emergenza serve”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. “Non ci saranno limitazioni delle libertà personali”, aggiunge. “Nonostante i tentativi di alcuni di fare gli ottimisti a prescindere, il dato oggettivo è che il mondo ha vissuto la peggiore settimana dall’esplosione del Covid”. “L’Italia in questo momento è uno dei Paesi più sicuri”. “Se noi, senza fare terrorismo, manteniamo alta la tensione, è perche’ il 70% dei positivi lo abbiamo ancora in casa”, quindi “quando ribadiamo che lo stato di emergenza è una sorta di scudo per tutti è perche’ consente alle Regioni di agire in emergenza e intervenire in sostegno di imprese, lavoratori e famiglie in deroga alle norme vigenti”.

(ITALPRESS).