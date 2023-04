MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Bmw XM Label Red risponde alle esigenze e ai desideri di un gruppo target ben preciso che ama uno stile di vita estroverso e adora le alte prestazioni, grazie ad un’auto che va oltre le convenzioni. La produzione inizierà nell’agosto 2023 presso lo stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti. Per lo stesso periodo è prevista anche un’edizione esclusiva del modello, limitata a 500 esemplari e caratterizzata da una verniciatura esterna in Bmw Individual Frozen Carbon Black metallizzato. La XM Label Red sarà presentata in anteprima mondiale al Salone internazionale dell’auto di Shanghai. La Cina sarà una delle regioni di vendita più importanti per la Bmw XM Label Red, insieme agli Stati Uniti e al Medio Oriente. Potrà essere ordinata presso i concessionari a partire dal 28 aprile 2023.

Il sistema M Hybrid della XM Label Red dimostra il potenziale dell’elettrificazione del sistema di trazione nei modelli ad alte prestazioni della Bmw M. L’interazione tra il motore elettrico e il motore V8 assicura un’erogazione di potenza istantanea che poi continua a crescere e rimane costante fino ai regimi più elevati. Questa combinazione di motore a combustione e motore elettrico deriva dalla propulsione della nuova auto da corsa endurance BMW M Hybrid V8, che quest’anno ha debuttato con successo nella 24 Ore di Daytona della serie nordamericana IMSA e si appresta a partecipare a eventi come la 24 Ore di Le Mans nel 2024. Con una potenza di sistema aumentata a 748 CV, il nuovo modello top di gamma supera di 95 CV la Bmw XM standard prodotta dal dicembre 2022. La coppia è aumentata di 200 Nm e ora raggiunge un picco di 1.000 Nm. La potenza viene scaricata a terra dal sistema di trazione integrale M xDrive. Tutto ciò, insieme ad una specifica tecnologia del telaio e a un controllo rapido e preciso della trasmissione, crea un’esperienza prestazionale unica, con livelli di dinamismo e agilità mai visti prima.

Il sistema M Hybrid unisce le virtù dell’elettrificazione con le qualità tradizionali di un motore a combustione a otto cilindri ad alti regimi con tecnologia M TwinPower Turbo. L’ultima generazione del V8 si distingue per un’erogazione di potenza estremamente rapida, maggiore efficienza ed emissioni ridotte al minimo. Oltre a un collettore di scarico a bancate incrociate, presenta anche un albero motore rinforzato, sovralimentazione con valvola a controllo elettronico di blow-off e processi di alimentazione e separazione dell’olio ottimizzati. Il V8 contribuisce ancora di più alla potenza del sistema generata in sinergia con il motore elettrico. La potenza massima di 585 CV si raggiunge a 5.600 giri/min. La coppia massima è di 750 Nm – un aumento di 100 Nm rispetto alla versione del motore della XM standard – e rimane disponibile su un range di giri estremamente ampio, da 1.800 a 5.400 giri/min. Con due flap a controllo elettronico e a regolazione constante, l’impianto di scarico sportivo della XM Label Red accompagna l’erogazione di potenza del motore con una vivacità e un’energia normalmente non associate a un’unità a otto cilindri. Il motore ha quindi un suono molto distintivo, così come lo sono due coppie di doppi terminali di scarico, con i singoli tubi disposti uno sopra l’altro.

Come il motore V8, anche il motore elettrico del sistema M HYBRID adotta una tecnologia innovativa per offrire un notevole aumento della potenza di trazione. Il motore sincrono a eccitazione permanente è integrato nel cambio M Steptronic a otto velocità insieme alla sua elettronica di potenza e, nello stile dei motori elettrici, risponde a lievi movimenti dell’acceleratore con un’erogazione di potenza istantanea. Il motore elettrico contribuisce fino a 197 CV alla potenza massima del sistema della XM Label Red e sviluppa una coppia nominale di 280 Nm. Uno stadio di pre-ingranaggio brevettato da bmw viene utilizzato per aumentare la coppia prodotta dal motore fino a un massimo effettivo di 450 Nm. In questo modo, il motore compatto è in grado di fornire un incremento di coppia che normalmente potrebbe essere ottenuto solo utilizzando un’unità molto più grande e pesante. La XM Label Red impiega solo 3,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. La sua velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma sale a 290 km/h sulle auto con l’M Driver’s Package opzionale. Il consumo medio di benzina è di 1,7 – 1,6 litri per 100 chilometri nel ciclo di prova WLTP, un consumo elettrico combinato di 34,5 – 33,0 kWh per 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 39 – 35 grammi per chilometro.

