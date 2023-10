MILANO (ITALPRESS) – Celebrare una passione comune e festeggiare cento anni di storia, viaggi ed esperienze: questo l’obiettivo del grande evento che Bmw Motorrad ha organizzato per il weekend del 14 e 15 ottobre nella location di Piazza del Popolo a Rubiera (RE). Da cento anni Bmw Motorrad va oltre gli standard grazie alle sue innovazioni e a scelte intramontabili di design: questo anniversario rappresenta quindi un’occasione per riflettere sui successi passati e allo stesso tempo per guardare al futuro.

L’evento sarà aperto al pubblico a partire dalle 14:00 del 14 ottobre e celebrerà un secolo di storia motociclistica del marchio dell’elica blu con una serie di attività ed iniziative che porteranno i partecipanti ad immergersi a 360° nel mondo di Bmw Motorrad. Previste sia per sabato che per domenica delle iniziative di test ride per esplorare l’identità unica e le prestazioni di vari modelli, in percorsi studiati ad hoc per esaltare l’esperienza di guida. Grazie all’iniziativa “Riding Together” sarà possibile testare diversi modelli di moto Bmw con il supporto di istruttori specializzati: per chi invece preferisce un’esperienza di guida in prima persona, si potranno effettuare dei test ride di veicoli come R 18, K 1600, o sperimentare l’innovazione e l’avanguardia elettrica di Bmw CE 04.

L’evento sarà anche un’occasione per poter osservare da vicino delle rappresentanti del mondo attuale di Bmw Motorrad, ma anche della sua tradizione. Oltre ad un’esposizione di moto d’epoca, saranno presenti degli esemplari di R 18 custom direttamente dal concorso R 18 Your Choice 100 Years, delle moto a zero emissioni come il CE 04 e il nuovo CE 02, ma anche un’area interamente dedicata alla gamma M. Tra le moto esposte ci saranno anche due anteprime assolute, ossia la nuova R 1300 GS, che sarà lanciata sul mercato il prossimo 4 novembre e la inedita F 900 GS che arriverà nel primo trimestre del 2024. Per tutti i presenti sarà possibile, inoltre, approfondire le attività della GS Academy, realtà nata nel 2007 con lo scopo di formare gli appassionati di enduro a diversi livelli per la guida fuoristrada.

