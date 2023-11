Blitz dei Nas, cucine delle mense scolastiche con muffe ed escrementi

ROMA (ITALPRESS) - Controlli dei Nas in circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva che operano all'interno di mense scolastiche in tutta Italia. Tra le ditte controllate, 257 hanno evidenziato irregolarità, pari al 27%, accertando 361 violazioni penali e amministrative, con conseguenti sanzioni per 192 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d'igiene nei locali di preparazione dei pasti. Disposta inoltre la sospensione dell'attività o il sequestro di 13 aree cucina/depositi alimenti per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità, di formazioni di muffe, di insetti ed escrementi di roditori. fsc/gsl