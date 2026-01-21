Blastness miglior Crs al mondo, Delfini “Al via progetto internazionalizzazione”

MILANO (ITALPRESS) - Blastness, azienda italiana attiva nel settore travel tech, è stata da poco premiata con il titolo "miglior sistema di prenotazione alberghiera al mondo". Il fondatore, amministratore delegato e presidente di Blastness, Andrea Delfini, intervistato da Italpress, ha espresso tutto il suo orgoglio per questo riconoscimento: "Si tratta di un premio molto importante, soprattutto perché, di fatto, viene assegnato dal giudizio degli utilizzatori, quindi dal giudizio degli alberghi che usano questi software. Nonostante la maggior parte dei nostri clienti oggi sia ancora in Italia, il fatto di vincere a livello mondiale ci rende molto orgogliosi". Un punto di partenza e non di arrivo per l'azienda, perché come ha confermato il numero uno di Blastness "Oggi il nostro obiettivo è quello di diventare un'azienda globale e quindi di allargare la nostra presenza in altri mercati". trl/sat/gsl