MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla release del nuovo singolo “Maledetta rabbia” – su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube – Blanco annuncia “Il primo tour nei palazzetti”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti: Riccardo è pronto a tornare sul palco con uno show estremamente intenso che lo porterà nei palasport di tutta Italia tra aprile e maggio 2026. Blanco si prepara a portare dal vivo l’energia cruda e la fragilità spietata che caratterizzano la nuova fase del suo percorso musicale inaugurata, con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), dall’enorme successo di “Piangere a 90” – affermatosi in pochi giorni come il più grande ritorno discografico dell’anno raggiungendo il #1 posto in classifica FIMI/GfK, in classifica radio ufficiale Earone e sulle piattaforme di streaming – e proseguita poi con l’uscita di “Maledetta rabbia”, nuovo singolo dalle sonorità dirette e trascinanti tra energie estive e tempeste interiori.

Dopo la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) il 17 aprile 2026, “Il primo tour nei palazzetti” arriverà al Nelson Mandela Forum di Firenze il 20 aprile, alla Kioene Arena di Padova il 23 aprile, all’Inalpi Arena di Torino il 25 aprile, al Palazzo dello Sport di Roma il 29 aprile, al Palaflorio di Bari il 2 maggio, al Palasele di Eboli (SA) il 5 maggio, all’Unipol Arena di Bologna l’8 maggio, all’Unipol Forum di Milano l’11 maggio e al Palavitrifrigo di Pesaro il 16 maggio. I biglietti sono disponibili dalle ore 14:00 di domani, mercoledì 25 giugno, su Ticketone e nei punti vendita abituali.

