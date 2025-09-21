ROMA (ITALPRESS) – A Shenzhen l’Italia si conferma campione imponendosi per 2-0 sugli Stati Uniti nella sfida per il titolo alle Billie Jean King Cup Finals 2025.

Nel secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini, n.8 del ranking, ha sconfitto per 6-4, 6-2, in un’ora e venticinque minuti di partita, Jessica Pegula, numero 7 WTA, superata per la prima volta in sei sfide. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto aveva avuto la meglio su Emma Navarro, superandola in due set con l’identico punteggio di 6-4 6-4.

