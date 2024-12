ROMA (ITALPRESS) – Merito, trasparenza e sostenibilità sono alla base dell’assegnazione delle risorse agli organismi sportivi per il 2025, deliberata ieri dal CdA di Sport e Salute, in piena sintonia con gli indirizzi del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Rispetto allo scorso anno, evidenziano da Sport e Salute, crescono del 9% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimento sportivo e reinvestito in una logica di economia circolare. Alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno sono stati assegnati, complessivamente, 4.912.341 euro, con un aumento considerevole rispetto al 2024 (+425.294 euro, +9,48%). “Siamo davvero soddisfatti del contributo destinato alla nostra Federazione – le parole del presidente della Fipm, Fabrizio Bittner -. I risultati straordinari raggiunti dal pentathlon moderno azzurro nell’ultimo quadriennio, partendo da Tokyo 2021 fino a Parigi 2024, con lo storico bronzo di Giorgio Malan, quinta medaglia olimpica individuale per l’Italia 36 anni dopo Carlo Massullo, 40esima medaglia complessiva della spedizione italiana ai Giochi francesi, evidenziano il grande sforzo fatto dai nostri atleti sul campo e da chi lavora costantemente per far crescere il nostro movimento dalla base”. “E’ bello che ancora una volta questo lavoro, sul campo e ‘dietro le quintè, sia stato riconosciuto. La crescita del nostro movimento rimane un obiettivo primario della Federazione anche per il quadriennio alle porte e vogliamo ringraziare Sport e Salute per il lavoro che sta svolgendo”, aggiunge e conclude Bittner.

