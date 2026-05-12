Giovanni Malagò si candida per la presidenza Figc e incassa l’appoggio della Lega Serie B

ROMA (ITALPRESS) – Ora è ufficiale: Giovanni Malagò si candida per la presidenza della Federcalcio. A poco più di 24 ore dalla scadenza dei termini per depositare le candidature, l’ex numero uno del Coni ha sciolto le ultime riserve: domani mattina formalizzerà la scelta e poi partirà la volata elettorale lunga quaranta giorni fino all’assemblea elettiva in programma il 22 giugno a Roma.

Non decisiva, ma certamente importante è stata la decisione della Lega Serie B, ufficializzata in serata: “L’esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale”, si legge nella nota della Lega cadetta.

Malagò scende dunque in campo ufficialmente e non è preoccupato dall’ombra della norma contro il pantouflage e la sua presunta ineleggibilità per il precedente incarico alla guida del Coni. Già forte dell’appoggio di 19 club su 20 della Lega Serie A (quindi oltre il 17%) e dell’asse formato dalle componenti tecniche, calciatori e allenatori (30%), grazie ai club di Serie B il dirigente romano supererebbe dunque la soglia del 50%.

Senza dimenticare che la Lega Pro non ha ancora espresso preferenze e la Lega Dilettanti, che vale il 34% complessivo ed è schierata a larga maggioranza con il suo presidente Giancarlo Abete, non sembra compatta e potrebbe dunque portare all’ex numero uno del Coni una spinta ulteriore.

Lo scenario in vista del 22 giugno, dunque, non è ancora chiaro, ma sembra propendere verso Malagò, che nei giorni scorsi si è confrontato anche con l’ex presidente della Figc: per entrambi i candidati in pectore, del resto, il dialogo è condizione essenziale per il rilancio del calcio italiano e potrebbe persino portare ad una soluzione condivisa nell’assemblea elettiva. Malagò corre verso via Allegri.

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