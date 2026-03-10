Bitonci “Veneto e Lombardia asse portante del Nord, vogliamo dire la nostra”

DESENZANO DEL GARDA (ITALPRESS) - L'incontro di oggi è stato "un passaggio veramente importante per i nostri territori. Le nostre due regioni hanno un sistema produttivo molto simile e quindi mi sono domandato: 'perché non condividere alcune misure?". Lo ha detto l'assessore alle imprese e al commercio della Regione Veneto, Massimo Bitonci, a margine dell'incontro tenutosi oggi a Desenzano Del Garda in provincia di Brescia, con l'assessore allo sviluppo economico della Lombardia, Guido Guidesi. "Noi stiamo cercando di affrontare un tema subitaneo: quello delle nostre imprese. Non dimentichiamo che Veneto e Lombardia sono l'asse portante del Nord, sono le regioni percentualmente più produttive dove si produce il PIL che fa d'attrazione a tutto il resto del sistema nazionale - ha aggiunto - Siamo due regioni forti, vogliamo contare, vogliamo dire la nostra e che le nostre imprese si sentano a casa propria. Poi c'è tutto il tema dell'autonomia che avanza con le preintese su alcune materie: sono un'inizio, ma speriamo che si arrivi al tema del federalismo perché anche quella potrebbe essere un'idea importante di sviluppo del nostro territorio". xh7/trl/mca1